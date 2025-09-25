Momentul în care Donald Trump trimite un reporter CNN la plimbare și îi refuză întrebarea: "Tu nu! Ești fake-news!" - VIDEO

Donald Trump / Foto: Profi Media
Donald Trump / Foto: Profi Media

Președintele american Donald Trump a avut un moment tensionat în cadrul unei conferințe de presă în care susținea o teorie privind legătura dintre anumite medicamente și apariția autismului la copii.

Donald Trump a declarat că Tylenol — echivalentul american al paracetamolului — ar putea provoca autism la copii dacă este administrat femeilor gravide. 

Afirmația a stârnit reacții din partea jurnaliștilor prezenți, iar în urma unei întrebări adresate de un reporter CNN, Trump a reacționat vehement și l-a dat afară din sală, potrivit publicației Express.

„Nu, nu. Am spus nu tu! Ești CNN, ești fake-news. Dă-i drumul!”, a răbufnit liderul de la Casa Albă.