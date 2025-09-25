Donald Trump a declarat că Tylenol — echivalentul american al paracetamolului — ar putea provoca autism la copii dacă este administrat femeilor gravide.
Afirmația a stârnit reacții din partea jurnaliștilor prezenți, iar în urma unei întrebări adresate de un reporter CNN, Trump a reacționat vehement și l-a dat afară din sală, potrivit publicației Express.
„Nu, nu. Am spus nu tu! Ești CNN, ești fake-news. Dă-i drumul!”, a răbufnit liderul de la Casa Albă.
#periodismo🇺🇸— Carlos Montero (@CMonteroOficial) September 22, 2025
-Trump: Adelante.
-🎤Reportero de CNN : ( no se escucha pregunta)
-Trump: Tú no. Tú eres CNN. Tú eres noticias falsas.
Plop! pic.twitter.com/2KDateeDDg