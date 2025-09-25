Donald Trump a declarat că Tylenol — echivalentul american al paracetamolului — ar putea provoca autism la copii dacă este administrat femeilor gravide.

Afirmația a stârnit reacții din partea jurnaliștilor prezenți, iar în urma unei întrebări adresate de un reporter CNN, Trump a reacționat vehement și l-a dat afară din sală, potrivit publicației Express.

„Nu, nu. Am spus nu tu! Ești CNN, ești fake-news. Dă-i drumul!”, a răbufnit liderul de la Casa Albă.