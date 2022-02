"Nu, aceasta nu este o invazie rusă doar în estul Ucrainei, ci un atac la scară largă din mai multe direcții. Nu, apărarea ucraineană nu s-a prăbușit. Armata ucraineană luptă. Ucraina stă cu ambele picioare pe pământ și continuă să se apere singură", a scris Dmitro Kuleba.

Latest update.



No, this is not a Russian invasion only in the east of Ukraine, but a full-scale attack from multiple directions.



No, the Ukrainian defense has not collapsed. Ukrainian army took the fight. Ukraine stands with both feet on the ground & continues to defend itself.