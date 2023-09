Umar Abdullah, în vârstă de 36 de ani, a mărturisit că atât el, cât și soția și fiica sa, au trecut prin momente cumplite. Cei trei s-a confruntat cu vărsături, amețeli și dureri de cap severe, însă nu știau ceea ce le provoca stările de rău. Astfel, Abdulahh a decis să pună o cameră de supraveghere la intrarea în locuința lor.

Mare le-a fost mirarea când au aflat că „prietenosul” lor vecin, Xuming Li, le injecta pe sub ușă un lichid care conținea metadonă, hidrocodonă și un alt element nociv necunoscut.

În luna iunie, bărbatul și soția sa au făcut o descoperire îngrijorătoare pe perna fiicei lor. Aceștia au găsit „smocuri de păr”. „Copilului nostru îi cădea părul", a afirmat Abdullah pentru Daily Mail.

„În acea lună, am observat că fetiței noastre îi cădea părul la duș. Am căutat pe Google și ne-am dat seama că bebelușii nu suferă de căderea părului, apoi am observat că și nouă ne cădea. Nu putem dovedi că a avut vreo legătură, dar credem că a fost din cauza substanțelor chimice", a mărturisit Abdullah.

Un „tip obișnuit”

Bărbatul a spus că a fost în stare de șoc atunci când a vizionat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, pentru că vecinul său părea un „tip obișnuit”. Potrivit lui Abdullah, la nașterea copilului său, în luna august a anului trecut, vecinul său i-a trimit un SMS pentru a-l felicita pentru „fetița lor cu adevărat adorabilă”.

Însă, reclamațiile privind gălăgia au apărut câteva zile mai târziu, când Li i-a întrebat dacă ar putea „merge mai încet" pentru a nu-l mai deranja noaptea. Conform mesajelor text obținute de Daily Mail, Xuming Li era deranjat chiar și de cele mai neînsemnate zgomote – de la mișcarea capacului de toaletă, până la scăparea telefonului pe podea.

La un moment dat, sătul de reclamațiile vecinului său, Abdullah a decis să îl viziteze pe Li pentru a asculta zgomotul de care este deranjat acesta. Cu toate că familia a încercat să păstreze liniștea din răsputeri, Li a sesizat în luna martie autoritățile. Acesta a sunat la poliție la doar 15 minute după ce familia revenise acasă, lamentându-se de zgomotul produs de bagajele lor.

Mai târziu, în luna iunie, pe când familia era în Ohio pentru o conferință, Li, care a fost exmatriculat în timp ce era student la chimie la University of South Florida, ar fi început să introducă în locuința lor substanțe chimice pe care le-a obținuse de la facultate.

„Într-o traumă constantă”

În timp ce familia era plecată, un amic a venit la locuința lor pentru a lua un pachet. Acela a fost momentul în care prietenul acestora a simțit un miros chimic care venea dinspre ușă. Ulterior, Abdullah a sesizat și el mirosul, însă l-a pus pe seama unor probleme la instalațiile de apă sau aerisire. Totuși, mirosul a persistat chiar și după ce a curățat gurile de ventilație.

Disperat să găsească o rezolvare, Abdullah a sunat la pompieri, care au făcut teste, dar nu au găsit nimic în neregulă. Abia după ce familia s-a îmbolnăvit din nou, bărbatul a montat o cameră ascunsă la intrarea în locuința lor și l-a surprins pe Li în timp ce injecta amestecul cu opioide.

Bărbatul a mărturisit pentru Daily Mail că a plecat imediat din apartament și a sunat la poliție. Xuming Li a fost arestat și acuzat de o serie de infracțiuni, inclusiv de posesie de substanțe periculoase.

Ulterior, vecinul „amabil” a fost eliberat pe cauțiune, iar procesul ar urma să aibă loc pe 5 decembrie. Abdullah a declarat că este în continuare îngrijorat pentru familia sa.

„Încă trăim într-o traumă constantă, bântuiți de amintirile acelei zile îngrozitoare", a declarat el.