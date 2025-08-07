„Nimeni altcineva nu a fost rănit. Persoana rănită a fost spitalizată”, a anunțat poliția, într-un comunicat publicat pe rețelele de socializare, potrivit unui Kyiv Independent.

Împușcăturile au avut loc în jurul orei 11:00, ora locală. La intrarea în restaurantul fast-food, bărbatul a tras mai multe focuri de armă și s-a rănit, după care s-a încuiat în toaletă, potrivit autorităților.

Forțele de ordine, trupele speciale și echipele medicale au fost trimise rapid la fața locului. Clienții și personalul au fost evacuați, iar zona din jurul restaurantului a fost securizată.

În decurs de o oră, bărbatul a fost reținut de trupele speciale KORD. Autoritățile nu au oferit alte informații despre identitatea bărbatului sau despre posibilul motiv al acestuia.