Mărturia asasinului jurnalistului Jan Kuciak: "Am bătut la uşă, mi-a deschis și l-am împușcat în piept. La plecare, am mai tras un foc"

"Am bătut la uşă, domnul Kuciak mi-a deschis. L-am împuşcat în piept", a povestit la tribunal fostul soldat profesionist Miroslav Marcek, în vârstă de 37 de ani, potrivit news.ro.

"Din nefericire, am văzut că era cu altă persoană, ea a fugit în bucătărie şi am tras asupra ei. Ştiu că a murit instantaneu. La plecare, am mai tras un foc asupra lui Kuciak, care era întins pe scări", a adăugat el.

Jan Kuciak făcea anchete despre corupţi şi legăturile dintre politicieni şi mafia italiană, precum şi despre activităţile celui care a comandat asasinarea sa, omul de afaceri Marian Kocner.

Dubla crimă din februarie 2018 a declanşat manifestări contra Guvernului condus de premierul Robert Fico, care a demisionat.