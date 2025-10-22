Potrivit sursei citate, Consiliul Regional Cernăuți a aprobat noua rețea de licee din regiune, care prevede doar patru licee cu predare în română și nouă mixte.

Cele patru licee cu predare în limba română vor funcționa în orașul Cernăuți, precum și în comunele Hliboca, Ostrița și Herța. Această reformă educațională a stârnit îngrijorare în comunitatea românească din regiunea Cernăuți.

"Acum sunt 32 de licee, 12 sunt mixte, cu două limbi, iar din cele 20 de licee românești vor rămâne patru. Vor fi copii care nu vor avea ce să facă și dacă doresc numaidecât să își facă studiile, să meargă la facultate, atunci vor fi nevoiți să învețe în altă parte, în licee ucrainene. Copiii nu prea au de ales. Sau te duci în altă parte, sau nu mai înveți. Este o situație foarte grea. Trebuie neapărat ca cineva să ia măsuri", a afirmat Bojescu, care susține că liderii comunității românești au cerut ca în fiecare comună românească să rămână câte un liceu.

Decizia Consiliului Regional Cernăuți de închidere a numeroase licee românești are loc în pofida opoziției comunității de români, care atrage atenția asupra încălcării dreptului de învățare în limba maternă pentru etnicii români.

"Această reformă va duce pe viitor și la dispariția gimnaziilor, deoarece în unele dintre localități liceele vor fi cu predare în ucraineană și atunci părinții nu își vor mai da copii la gimnazii în română, ci la cele ucrainene, ca să le fie mai ușor în continuarea studiilor. Mai mult decât în acele licee mixte, cum ar fi cele din Mahala, predarea se va face în ucraineană, iar româna va fi predată doar la disciplinele Limba română și Literatura română și universală. Există și riscul de dispariție a limbii atunci când dispare școala în limba maternă. Aici este o încălcare a Constituției Ucrainei și drepturilor omului, care garantează tuturor cetățenilor învățarea în limba maternă", afirmă Neculai Costaș, profesor de limbă și literatură română la o școală gimnazială din Cernăuți.

Noul act normativ va determina închiderea unor licee din sate istorice românești precum Mahala, Tărășeni, Noua Suliță, Hliboca, Crasna, Pătrăuți, Storojineț sau Mămăliga. De asemenea, nu va exista niciun liceu cu predare în limba română în satele de pe Valea Siretului.