Ce presupune Crăciunul alb

Conceptul de „Crăciun alb”, denumit și „decembrie sec”, a devenit popular inițial în Suedia, fiind inspirat de proiecte similare precum „Octombrie sobru” sau „Ianuarie sec”. Suedezii aleg din ce în ce mai des să renunțe la alcool în luna decembrie, punând pe primul loc timpul petrecut cu familia și valorile asociate sărbătorilor de iarnă. Această tendință reflectă schimbări culturale și sociale, precum și o conștientizare sporită a impactului negativ al alcoolului.

„Poate că sunt naiv să spun asta, dar cred că mulți oameni vor să fie responsabili. Familia are prioritate față de băuturile de Crăciun. Când mergem la țară de Crăciun, pur și simplu nu se bea. Există un tabu real împotriva conducerii sub influența alcoolului”, explică Jimmy Hemmingsson, reprezentant al microberăriei Vega Bryggeri din Göteborg, citat de The Guardian.

Inițiativa nu se limitează la Suedia. Țările vecine precum Islanda, Finlanda și Norvegia au adoptat politici similare, având monopoluri de stat asupra vânzării alcoolului și reglementări stricte. În Islanda, spre exemplu, băuturile cu un conținut alcoolic mai mare de 2,25% sunt comercializate exclusiv în magazine de stat numite Vínbúdin, care operează după un program restricționat. Berea cu o concentrație mai mică de alcool este disponibilă în magazinele obișnuite, dar pentru alte tipuri de băuturi alcoolice, consumatorii trebuie să apeleze la punctele de vânzare administrate de guvern.

Această inițiativă reprezintă un exemplu de succes al colaborării dintre politicile publice și conștientizarea socială, promovând un stil de viață mai sănătos și un mod mai responsabil de a celebra sărbătorile de iarnă.