Actuala șefă a Procuraturii Anticorupție, școlită în Statele Unite, unde a și activat ca procuror, a afirmat într-un interviu la un post de televiziune din Republica Moldova că și-ar putea încheia definitiv cariera de procuror dacă își va pierde funcția, potrivit News Maker.

„Dacă nu greșesc, nu întrunesc condițiile pentru a fi procuror de execuție în Moldova, deoarece nu am absolvit Institutul Național al Justiției și nu am experiența necesară aici. În momentul în care nu voi mai fi procuror-șef, voi fi scoasă cu totul din sistem. În plus, nici în SUA nu mă mai pot întoarce ca procuror, deoarece am activat într-un alt stat”, a declarat Dragalin.

În ceea ce privește viitorul său, aceasta a afirmat că analizează diverse opțiuni și nu exclude posibilitatea unei cariere în alt domeniu, inclusiv în politică. „Acum cinci ani nu aș fi crezut că voi fi procuror în Moldova. Am învățat că orice este posibil”, a adăugat ea.

Veronica Dragalin a preluat conducerea Procuraturii Anticorupție pe 1 august 2022, după ce a câștigat concursul pentru această funcție, obținând cel mai mare punctaj la interviu. Anterior, și-a construit o carieră de succes în SUA, fiind procuror federal și specializându-se în cazuri de corupție, spălare de bani și criminalitate organizată.

De curând, Dragalin a devenit principala voce contestatară din sistemul de justiţie moldovean, iar relaţiile ei cu conducerea ţării s-au deteriorat rapid.

Unul dintre scandaluri a fost conflictul cu Centrul Naţional Anticorupţie (CNA). În mai 2023, directorul CNA, Iulian Rusu, jurist cu studii la Universitatea Oxford, a prezentat în Parlament un raport privind activitatea agenţiei în 2022, în care a vorbit despre dificultăţile în colaborarea cu Procuratura Anticorupţie. Între timp, informaţii despre conflictul dintre Dragalin şi angajaţii CNA au apărut pe conturi anonime de Telegram. Dragalin a declarat atunci că informaţiile despre conflict sunt exagerate. Rusu a demisionat în octombrie 2023.