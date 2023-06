Joe Biden și Narendra Modi au salutat o nouă eră în relația dintre țările lor, după ce Casa Albă i-a întins joi covorul roșu premierului indian.



La finalul evenimentului, Biden a plecat mână în mână cu Naredra Modi și nu cu soția sa Jill Biden.

Prima doamnă a salvat oarecum situația hilară, mutându-se pe partea pe care se afla premierul indian, în timp ce soțul ei continua să-l țină de mână pe oaspetele străin.

N-a fost singura gafă. În momentul intonării imnurilor, liderul de la Casa Albă și-a pus mâna la inimă pe acordurile imnului Indiei, iar când și-a dat seama de eroare, și-a retras-o încet.

Biden slowly realizing that they’re playing India’s National Anthem and not America’s. pic.twitter.com/DsqET3fGnN