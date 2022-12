Declarația președintelui Joe Biden despre Acordul cu Iranul apare într-un video care circula marţi pe Twitter şi a căreui autenticitate nu a fost contestată de Casa Albă.

"Comentariile preşedintelui sunt conforme cu ceea ce spunem despre JCPOA, care nu este prioritatea noastră în acest moment", a declarat John Kirby, purtătorul de cuvânt al Consiliului de Securitate Naţională de la Casa Albă, întrebat despre imaginile în care Biden comentează acordul nuclear iranian video în timpul unei discuţii de marţi cu jurnaliştii.



"Nu ne aşteptăm să existe un acord în viitorul apropiat", a mai declarat el, fără a relua totuşi formularea definitivă a lui Joe Biden, relatează AFP, potrivit agerpres.ro.



"Din câte ştiu, nimeni nu pune la îndoială autenticitatea (înregistrării video) şi nu cred că o vom investiga", a adăugat Kirby.

În imaginile care au fost difuzate marți pe Twitter, fără dată sau loc, președintele Joe Biden este înconjurat de gărzi de corp, fiind surprins într-o discuţie informală cu persoane aflate după o barieră metalică, dintre care una are pe frunte o bentiţă în culorile Iranului, într-un spațiu ce pare a fi o sală de sport sau o sală polivalentă.

Potrivit elementelor de decor ce se văd în imaginile ce circulă pe rețeaua de socializare, alături de hainele purtate de Biden par să indice participarea la un miting de campanie de la începutul lunii noiembrie în California, la alegerile de la jumătate de mandat din SUA, unde președintele venise pentru susținerea candidatului Camerei Reprezentanţilor.

#BREAKING: @POTUS is asked when he’s going to declare #Iran JCPOA dead and he says: “It is dead but we’re not gonna announce it.” 😂 pic.twitter.com/YjZGmsP5lW