Operațiunile terestre au fost extinse în Gaza vineri seară. Anunțul a fost făcut de Forțele de Apărare Israelului (IDF). Acestea au anunțat vineri că „extind operațiunile terestre” în Fâșia Gaza, potrivit purtătorului de cuvânt al IDF contraamiralul Daniel Hagari.

„Pe lângă operațiunile ofensive pe care le-am desfășurat în ultimele zile, forțele terestre ale IDF își extind operațiunile la sol în această seară. Sute de mii de soldați ai armatei israeliene sunt peste tot în jurul granițelor statului : în aer, sol și mare, pentru a proteja statul”, a anunțat purtătorul de cuvânt al IDF contraamiralul Daniel Hagari, potrivit CNN.

Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat, cu o majoritate covârșitoare, un armistițiu umanitar imediat între Israel și Hamas și a solicitat accesul ajutoarelor în Fâșia Gaza asediată și protecția civililor. Rezoluția a trecut cu 120 de voturi, 14 au fost împotrivă, printre care Israel și SUA. Chiar dacă Rezoluția nu este obligatorie, are o importanță decisivă politică în evoluția situației din Gaza.

UPDATE 00:30 - Israel anunță că extinderea operațiunilor terestre în Gaza pune presiune pe Hamas

O „extindere” a operațiunilor terestre în Gaza înseamnă că armata israeliană „întărește presiunea asupra Hamas”, a declarat vineri Mark Regev, consilier principal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, la CNN.

„Acea presiune va crește și va continua să crească până când ne vom atinge obiectivul”, a avertizat Regev.

UPDATE 00:00 - SUA și Israel au anunțat că operațiunile de vineri nu sunt o ofensivă pe scară largă

Oficiali americani și israelieni au declarat pentru ABC News că incursiunea terestră din această seară în Gaza nu este o ofensivă pe scară largă, potrivit Nexta.

O sursă americană anonimă a declarat pentru postul de televiziune că operațiunea este una limitată. Iar purtătorul de cuvânt al IDF, Peter Lerner, spune că acțiunea actuală nu este o operațiune majoră, așa cum se așteaptă, relatează Times of Israel.

❗️ US and Israeli officials tell ABC News tonight’s ground operation in #Gaza is not a large-scale offensive



Also, IDF spokesman Peter Lerner says the current action is not the major operation that is expected. pic.twitter.com/5beNJimSb0 — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2023

UPDATE 23:42 - Arabia Saudită lansează un avertisment teribil: invazia terestră, catastrofală în toată regiunea Orientului Mijlociu

Oficialii saudiți ar fi vorbit deja cu cei americani pentru a transmite acest avertisment, relatează The Guardian, citând surse New York Times. Iar un oficial al administrației Biden a relatat că este evident că saudiții nu doresc o invazie israeliană în Gaza. Oficialii saudiți au mai transmis avertismentele cu privire la un război terestru și Senatului și Congresului american.

UPDATE 23:33 - SUA intervin după lansarea operațiunilor Israel în Gaza, contra Hamas

SUA cer o pauză umanitară pentru eliberarea ostaticilor. SUA au purtat „conversații active” cu Israelul despre o pauză umanitară pentru a permite eliberarea ostaticilor din Gaza, a anunțat Casa Albă.

UPDATE 23: 30 Adunarea Generală a ONU a adoptat un armistițiu umanitar

Au fost 120 de voturi „pentru”, 14 „împotrivă” și 45 de abțineri. Rezoluția a fost prezentată de Iordania în numele grupului arab și solicită un armistițiu umanitar imediat în Gaza.

BREAKING: Voting over Arab-backed UN General Assembly Resolution over Gaza pic.twitter.com/211GFN7DNb — The Spectator Index (@spectatorindex) October 27, 2023

UPDATE 23:25 - Șeful ONU: E momentul adevărului. Istoria ne va judeca

Secretarul general al ONU, Antonio Gueterres, a transmis pe X (fostul Twitter) un mesaj în care face apel la încetarea focului.

„Repet apelul meu pentru o încetare a focului din motive umanitare în Orientul Mijlociu, eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor și livrarea de provizii vitale la scara necesară. Toată lumea trebuie să își asume responsabilitățile. Acesta este un moment al adevărului. Istoria ne va judeca pe toți.”

I repeat my call for a humanitarian ceasefire in the Middle East, the unconditional release of all hostages, and the delivery of life-saving supplies at the scale needed.



Everyone must assume their responsibilities.



This is a moment of truth.



History will judge us all. pic.twitter.com/z562jVDKri — António Guterres (@antonioguterres) October 27, 2023

UPDATE 22:30 - Soldaţi israelieni au debarcat în Fâşia Gaza dinspre Marea Mediterană gata să atace Hamas .

Anterior au distrus infrastructura forţelor maritime ale grupării islamiste, potrivit armatei israeliene, citate de DPA, potrivit agerpres.ro. Nave de război şi avioane au sprijinit operaţiunea respectivă, au anunțat Forţele de Apărare Israeliene (IDF).



O înregistrare video arată mai întâi nave care bombardează, iar apoi soldaţi israelieni pe uscat care trag cu puşti de asalt în întuneric.



IDF a declarat că unităţile s-au retras ulterior din zona din sudul Fâşiei Gaza. Ora exactă a operaţiunii Israelului pe mare a rămas neclară.

***

Trupele israeliene „operează în forță” pe toate fronturile pentru a-și îndeplini obiectivele în războiul cu Hamas și vor „continua să lovească orașul Gaza și vor continua să cheme civilii să evacueze sudul”, a anunțat anterior purtătorul de cuvânt al IDF, contraamiralul Daniel Hagari.

Anunțul IDF de vineri seară a venit în timp ce CNN și agențiile de presă internaționale au relatat că o serie mare de explozii au zguduit orașul Gaza vineri seara.

Întrebat despre un posibil acord de eliberare cu Hamas pentu cei peste 200 de ostatici ținuți în Gaza, Hagari le-a spus jurnaliștilor „să ignore zvonurile” (legate de o posibilă eliberare a ostaticilor, n.r.), susținând că Hamas folosește teroarea psihologică.

Bombardamente violente în Gaza, lansate de armata israeliană

Locuitorii din Gaza au relatat și ei că bombardamentele de vineri seară sunt cele mai puternice de la începerea conflictului, relatează CNN.

More than 100 aircraft are now bombing Gaza. The sky is lighting up and the ground is shaking#Gaza_under_attack#starlinkforgaza#TheRealImage#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/ILdVYyqZQg — dana 🇵🇸 (@dana1Palestine) October 27, 2023

Gaza, în beznă - Accesul la internet, întrerupt în Fîșia Gaza, odată cu intensificarea bombardamentelor și invazia terestră

A fost întrerupt și accesul la internet în Fâșia Gaza. Mai întâi două mari reţele palestiniene de telefonie mobilă, Jawwal şi Paltel, au anunţat că liniile lor telefonice şi serviciile de internet au fost întrerupte.

„Bombardamentul intens din ultima oră a dus la distrugerea tuturor rutelor internaționale rămase care leagă Gaza de lumea exterioară, ceea ce a dus la întreruperea completă a serviciilor de telecomunicații”, a anunțat Jawwal, compania palestiniană de telecomunicații care furnizează servicii de telefonie mobilă în Fâșia Gaza.

„Datele live ale reţelei arată o prăbuşire a conectivităţii în Fâşia Gaza, pe fondul semnalării unor bombardamente intense", a anunțat și Netblocks.