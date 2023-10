Forțele de Apărare ale Israelului au publică o înregistrare audio în care un ofițer al Direcției de Informații Militare israelieni vorbește cu un bărbat din Gaza, iar acesta îi relatează că Hamas a ajuns chiar să tragă în palestinienii care voiau să se îndrepte spre sudul Fâșiei Gaza, forțându-i practic să rămâna ca scut uman în fața raidurilor aeriene ale Israelului.

În apelul publicat recent, se poate auzi cum ofițerul IDF îi cere bărbatului să se îndrepte spre Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza, dar locuitorul din Gaza răspunde spunând că Hamas blochează toate drumurile și chiar trag cu armele în palestinienii care nu vor să se întoarcă.

Armata Israeliană a acuzat de mai multe ori, de când a început războiul, la 7 octombrie, că Hamas a împiedicat palestinienii să evacueze sudul țării.

IDF releases an audio recording of an officer in the Military Intelligence Directorate\"s Unit 504 — which specializes in HUMINT — speaking to a Gazan man, during which he describes how Hamas is preventing people from evacuating from the northern part of the Gaza Strip. pic.twitter.com/VgMJO3SzVo