Sofia Alonso-Mossinger, studentă la Universitatea din Bristol, a fost inițial încântată de sosirea comenzii sale, însă momentul de bucurie s-a transformat rapid în spaimă când a observat că ceva mișcă în interiorul pachetului. „Am crezut că este o jucărie, dar apoi s-a mișcat”, a declarat tânăra pentru BBC, descriind experiența ca fiind înfricoșătoare.

Sofia, studentă la inginerie electrică și electronică, și-a dat seama rapid că în colet se afla un scorpion veninos. Cu ajutorul colegilor de apartament, a reușit să îl închidă într-un recipient până la sosirea unui expert în animale exotice.

Compania Shein, cu sediul în China, a fost contactată pentru o declarație, dar a anunțat că desfășoară o investigație pentru a clarifica incidentul.

Ce a mărturisit tânăra

Tânăra a povestit că, în momentul în care a desfăcut ambalajul exterior al coletului, a observat ceva mișcându-se înăuntru. „M-am întrebat ce ar putea fi, iar când am realizat că este un scorpion, am închis rapid cutia și am scos-o din cameră”, a relatat Sofia. Deși are o toleranță față de păianjeni, tânăra de 18 ani a recunoscut că prezența unui scorpion în cameră a fost extrem de înfricoșătoare.

Phoebe Hunt, una dintre colegele de apartament, a declarat că a auzit țipete și s-a grăbit să vadă ce se întâmplă. „Nu mi-a venit să cred până când nu l-am văzut cu ochii mei”, a spus Phoebe.

Inițial, Phoebe a sugerat ca scorpionul să fie omorât, însă colegii au decis să îl captureze în siguranță. Oliver James, colegul care studiază zoologia, a fost cel care a folosit un clește de bucătărie pentru a transfera scorpionul într-un recipient din plastic. Studenții i-au dat scorpionului apă, pe care acesta a băut-o imediat, și au contactat o organizație locală pentru protecția reptilelor, care a trimis un expert pentru a prelua insecta.

Chris Newman, expertul care a preluat scorpionul, a explicat că insecta aparține speciei Olivierus Martensii, cunoscută drept scorpionul chinezesc. Deși veninul acestui scorpion poate provoca reacții periculoase, potențial letale, un adult sănătos ar fi experimentat „o zi cu adevărat proastă” dacă ar fi fost înțepat.

Newman a adăugat că astfel de incidente sunt surprinzător de frecvente, acesta fiind al doilea caz similar în mai puțin de o lună.

Din fericire, Sofia nu a fost rănită, iar în cele din urmă speră să privească întreaga întâmplare cu umor.