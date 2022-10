Două tinere ucrainence au avut parte de momente incredibile într-un restaurant din Paris, în timp ce țara lor este devastată de război, invadată de Rusia de nouă luni.

Femeile au filmat momentul în care patronul localului le-a dat afară în stradă pentru că nu a dorit să le servească. Francezul și-a justificat gestul prin admirația pe care i-o poartă președintelui Rusiei - Vladimir Putin.

„Sunt francez. Trăiască Putin! La revedere” a strigat managerul restaurantului Le Cosy Montparnasse, din Paris, râzând și aplaudând, în timp ce le-a dat afară pe cele două ucrainence.

Francezul a mai strigat de câteva ori, râzând, „Viva Putin!”.

Incidentul filmat a fost distribuit pe reţelele de socializare.

Atitudinea patronului restaurantului parizian s-a schimbat însă total la venirea prietenilor celor două femei ucrainence.

La câteva ore după incident, doi bărbaţi ucraineni au intrat în restaurant și au cerut explicaţii patronului.

Agresivitatea a dispărut și a cerut scuze poporului ucrainean, potrivit unui alt videoclip distribuit pe rețelele sociale. Patronul restaurantului și-a încheiat scuzele spunând că „Putin este un ticălos”.

The restaurant owner from Paris, who was filmed earlier today saying “Viva Putin” while kicking out 2 Ukrainian refugee women was also visited by 2 Ukrainian men tonight.



He apologized to the Ukrainian nation and said “Putin is a douchebag”.



Quick change pic.twitter.com/CklLpvYULf