UPDATE: Mai multe persoane aflate la locul tragediei sunt audiate.

UPDATE: În jurul orei 16:30, presa turcă a anuțat că bilanțul tragediei a crescut la 25 de morți.

În jurul orei 16:00, ora României, primarul Istanbulului a anunțat că 15 oameni ar fi murit în incendiu. Anterior, agenția de presă AFP relata că cel puțin zece oameni au murit, iar alți 13 sunt răniți.

15 people died in a fire in a nightclub that was under renovation in #Istanbul \"s Şişli district #Turkiye pic.twitter.com/GhkYhN61jz

Incendiul a izbucnit într-un club de noapte, situat la al doilea etaj al unei clădiri cu 16 etaje.

Biroul guvernatorului din Istanbul a declarat într-un comunicat că incendiul a izbucnit într-un centru de divertisment din cartierul Gayrettepe din cartierul Besiktas din partea europeană a orașului.

🇹🇷⚡ In Turkey, 15 dead and 8 injured, 7 of them in serious condition, following a fire in a building in Istanbul, according to the Istanbul Governor’s Office. pic.twitter.com/xsjHokvOy6