Incendiul a cuprins acest imobil situat în apropiere de staţia de metrou ”Aeroport”, în nord-vestul capitalei ruse, anunţă serviciile muncipale ale Ministerului Situaţiilor de Urgenţă, relatează AFP preluată de News.ro.

Potrivit unei jurnaliste AFP de la faţa locului, flăcări uriașe se manifestau la nivelul acoperișului. Ulterior, o parte a acestuia s-a surpat.

❗️Massive Residential Fire Erupts in #Moscow – Upper Floor of Apartment Building Has Reportedly Collapsed #Russia pic.twitter.com/4DY7Fk5Uc9

Aproximativ 20 de vehicule de pompieri şi mai multe maşini de poliţie erau prezente la faţa locului.

Ministerul rus al Situaţiilor de urgenţă a anunţat pe Telegram că flăcările au cupins o suprafaţă de 4.000 de metri pătraţi şi că ”peste 130 de specialişti” au fost trimişi la fața locului, precum şi ”două elicoptere (de tip) Ka-32”, care au ”aruncat cu 15 tone de apă”.

Russia: Multiple large sprawling buildings on fire in Moscow, as adjacent buildings continue to catch fire. #Moscow pic.twitter.com/S31j8Withi