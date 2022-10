"Ruşii cred că asta îi va ajuta, dar astfel de acţiuni reprezintă doar convulsiile lor. Avem nevoie de mai multă apărare antiaeriană şi avem nevoie cât mai curând posibil", a declarat Andrii Iermak, şeful administraţiei prezidenţiale de la Kiev, pe contul său de Telegram.



Tot pe Telegram a scris și primarul Kievului, Vitali Kliciko. Acesta a menționat patru explozii în cartierul Şevcenkovski din centrul capitalei ucrainene și a confirmat, de asemenea, că a fost vorba de un atac cu drone, publicând fotografia uneia dintre acestea pe care scria "Gheran-2", numele rusesc al dronei "Shahed-136".



În consecinţă, a spus Kliciko, un incendiu a izbucnit într-o clădire nerezidenţială, iar mai multe clădiri de locuit au fost avariate.



Primarul Kievului a mai precizat că 18 persoane au fost salvate, în timp ce altele două se află încă sub dărâmături, potrivit informaţiilor preliminare.



"Operaţiuni de salvare sunt în curs de desfăşurare. De asemenea au loc operaţiuni de demolare şi îndepărtare a structurilor distruse şi dărâmăturilor", a mai spus edilul.

A woman who was rescued from under the rubble of a building in the Shevchenkivskyi district is now being hospitalized. pic.twitter.com/tAPQFEQfDb