Incendiul Jennings Creek a ars aproximativ 1400 de hectare în zone din New York și New Jersey. Deși ploile au fost un ajutor pentru pompieri, aerul uscat și vântul puternic au alimentat vâlvătaia.

Un pompier, în vârstă de 18 ani, a murit în timpul intervenției. Acesta a pierit după ce un copac s-a prăbușit în zona incendiului pe care încerca să îl țină sub control. Mii de oameni au fost deja evacuați din calea flăcărilor.

În total au ars aproximativ 8100 de hectare, în decursul a patru zile. O cauză pe care autoritățile o iau în considerare cu privire la izbucnirea incendiului este reprezentată de scurtcircuite la liniile de înaltă tensiune.

Day 2 covering the Jennings Creek Wildfire impacting New Jersey and New York. Officials say about 3,000 acres have burned and the fire is 10% contained.



