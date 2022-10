Într-o astfel de filmare este surprins un soldat rus, trecut de prima tinerețe, care se prăbușește pur si simplu pe o pantă de la marginea unui drum, făra a schița niciun gest.

Potrivit credinței populare că bețivii nu pățesc nimic, bărbatul se ridică și reușește să urce panta, după care pleacă mai departe, cu pași șovăitori.

Everyday life of 2nd army of the world😂 pic.twitter.com/1FwdSzZX3v