Cei doi au "inaugurat", prin videoconferință, prima centrală nucleară din Turcia, construită de ruşi. Prin contrast cu Erdogan, Putin părea să fie într-o stare foarte tonică și i-a făcut cu mâna, zâmbind larg, la începutul discuției.

Putin and Erdogan held telephone talks. This was Erdogan's first appearance in public after a sharp deterioration in his health.



At some moment there were rumors that Erdogan had a heart attack. Turkish authorities had to urgently deny the rumors, but they did it so clumsily… pic.twitter.com/lb3nCios9y