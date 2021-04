La un moment dat, Floyd reuseste sa iasa din masina. Pentru cateva clipe, politistii par sa renunte, moment in care Floyd le multumeste - doar pentru a fi pus la pamant, cu fata strivita de asfalt, si incatusat imediat dupa. Ofiterul Derek Chauvin i-a apasat gatul cu genunchiul, un alt politist s-a asezat cu genunchiul pe spate si al treilea l-a tinut de picioare. In tot acest timp, politistii se intrebau daca Floyd se afla sub influenta drogurilor. "Refuza sa iasa din masina. Pur si simplu nu facea nimic din ce-i ceream", spunea ofiterul de politie Thomas Lane pe inregistrare. Ulterior, acesta isi intreaba colegii, de doua ori, daca nu cumva trebuie sa-l intoarca pe Floyd pe o parte, pentru ca, mai apoi, sa spuna ca parea ca Floyd isi pierde cunostinta. De altfel, la un moment dat se vede cum unul dintre politisti ii verifica incheietura si constata ca nu mai avea puls, scrie euronews.com.

Filmarea in cauza este doar una din numeroasele inregistrari si marturii depuse la termenul de miercuri al procesului ofiterului Chauvin, acuzat de crima si omor prin imprudenta in cazul decesului lui Floyd, aratand cu fiecare filmare cum presupusa sa incercare din luna mai de a plati cu bani falsi la un magazin din cartierul in care locuia a ajuns o tragedie.

O camera de luat vederi surprinde scene cu oameni relaxati in magazin, urmate de imagini cu ofiterii scotandu-l pe Floyd, care era de culoare, din masina, sub amenintarea armei. Filmarea mai indelungata surprinsa de camera de corp a ofiterului a oferit judecatorilor cele mai clare imagini de pana atunci a celor aproximativ 20 de minute dintre momentul in care organele de politie se apropie de masina lui Floyd si momentul in care acesta este urcat in ambulanta.

Cand Floyd este in cele din urma preluat de paramedici, Charles McMillian, un martor de 61 de ani care l-a recunoscut pe Chauvin, ii spune ofiterului ca nu-i poate respecta gestul. 'Asta e parerea unei singure persoane', se poate auzi raspunsul lui Chauvin. 'Acest individ trebuie controlat, e bine facut... si pare sa fi consumat ceva.'

Floyd avea 1.93 metri si 101 kg, potrivit raportului intocmit la autopsie. De altfel, testele au aratat si prezenta unor urme de fentanil si metamfetamina in corp. Avocatul lui Chauvin a declarat ca ofiterul are 1.75 metri si 63 kg. Chauvin, in varsta de 45 de ani, caucazian, este acuzat de crima si omor prin imprudenta. Acesta este acuzat ca l-a ucis pe Floyd, in varsta de 46 de ani, dupa ce a ingenuncheat pe gatul acestuia timp de 9 minute si 29 de secunde, in timp ce era incatusat, cu fata la pamant. Cea mai grava acuzatie care i se aduce lui Chauvin, in prezent concediat, ii poate stabili o sentinta de pana la 40 de ani in puscarie.

Moartea lui Floyd, alaturi de filmarea socanta a unui martor in care se vede cum barbatul abia mai respira, in timp ce martorii ii strigau politistului sa-si ia genunchiul de pe gatul lui, au declansat proteste, uneori violente, peste tot in lume, dar au tras si un puternic semnal de alarma asupra rasismului si brutalitatii politistilor din Statele Unite.

Cand Floyd era tinut la pamant de Chauvin si ceilalti ofiteri, McMillian, martorul, se poate auzi spunandu-i lui Floyd 'Nu poti castiga' si 'Ridica-te si urca in masina'. 'Nu pot', se poate auzi raspunsul lui Floyd.

Avocatul lui Chauvin sustine ca acesta a facut doar ce a fost instruit sa faca si ca moartea lui Floyd nu a fost cauzata de modul in care l-a imobilizat cu genunchiul, cum sustin procurorii, ci de abuzul de substante ilegale al lui Floyd, precum si de problemele cardiace, tensiunea crescuta si excesul de adrenalina. Ceva mai devreme in aceeasi zi, evenimentele au scapat de sub control putin dupa ce Floyd ar fi incercat sa ofere o bancnota contrafacuta de 20 de dolari unui casier la Cup Foods, Christopher Martin, in varsta de 19 ani. Martin a declarat, miercuri, ca a privit arestarea lui Floyd din afara magazinului cu sentimente de 'neincredere si vinovatie'. 'Daca nu as fi luat bancnota, totul ar fi putut fi evitat', spune Martin, alaturandu-se numerosilor martori care au exprimat sentimente de neputinta si vinovatie dupa moartea lui Floyd.

Martin a declarat ca a stiut imediat ca bancnota de 20 de dolari era contrafacuta. Dar sustine ca a acceptat-o, desi stia ca suma ii va fi dedusa din salariu, intrucat nu a crezut ca Floyd stia ca bancnota nu era reala. 'Am crezut ca i-as face o favoare', s-a gandit tanarul. Ulterior, Martin s-a razgandit si a anuntat un manager, care l-a trimis sa ii ceara lui Floyd sa se intoarca in magazin. Floyd si un pasager din masina in care se afla au refuzat insa sa se intoarca in magazin si sa rezolve problema, iar managerul a cerut unui coleg sa apeleze la politie, spune Martin.

Martin a declarat ca, in magazin, Floyd vorbea incet, rar, incat 'parea sa fi consumat substante interzise', dar il descrie pe Floyd ca fiind sociabil si vorbaret.