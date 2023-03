Este grevă generală în Franța. Marți au continuat proteste uriașe în mai multe orașe din Franța, printre care Paris, Marseille, Lyon, Nice, Strasbourg, Bordeaux, din cauza reformei pensiilor care prevede eliminarea pensiilor speciale și creșterea vârstei de pensionare, potrivit presei franceze.

Protestatarii francezi au blocat șinele de tren și autostrăzile și s-au bătut cu polițiștii în unele orașe. Sunt marșuri în toată țara, marți, împotriva președintelui Emmanuel Macron și a proiectului de reformare a legii pensiilor.

Este a zecea zi de greve, după asumarea răspunderii reformei pensiilor, fără un vot în parlament, contestată de sindicaliști. Transportul în comun nu funcționează.

La Paris, cel puțin 22 de persoane au fost reținute de poliție, potrivit presei franceze. Ciocniri violente au avut loc. Forțele de ordine folosesc grenade pentru a împrăștia manifestanții.

În unele orașe, mitingurile s-au transformat în confruntări cu forțele de ordine, în altele, protestatarii au blocat circulația rutieră și feroviară, ocupând șinele de tren și autostrăzile.

În orașele Rennes și Guingamp au fost incendiate baricadele, iar muncitorii au blocat șinele de cale ferată ale gării din Lyon, iar în piețele din Marsilia au mitinguri.

