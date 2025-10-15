În boxa acuzaților vor ajnge 36 de funcționari și directori.

Primul acuzat este șeful de gară din Larissa, în vârstă de 60 de ani, cel care în seara de 28 februarie 2023 a trimis trenul de pasageri pe linia greșită.

Alături de el vor fi judecați alți doi șefi de gară, acuzați că și-au părăsit postul înainte de încheierea programului, precum și șeful Departamentului de Inspecție OSE din Larissa.

Foto: Profi Media

Lista continuă cu 11 directori ai Căilor Ferate grecești, acuzați pentru absența sistemelor de securitate și pentru decizii administrative care au contribuit la dezastru. În instanță vor apărea și 16 foști conducători ai companiei ERGOSE, implicați în nefinalizarea contractului 717, privind sistemul de management la distanță al rețelei feroviare.

În total, 36 de persoane vor răspunde în fața Curții de Apel Penale din Larissa, majoritatea fiind acuzate de infracțiuni grave, între care „perturbarea transportului public cu consecințe mortale” precum și „omor din culpă în serie”. Pedeapsa maximă pentru fapta principală poate ajunge la închisoare pe viață.

Ministerul Justiției a amenajat o sală specială la centrul de conferințe Gaiopolis al Universității din Tesalia, pentru a face față numărului uriaș de participanți. Aproape 250 de avocați vor reprezenta părțile implicate, iar numărul martorilor va fi similar.

Infracțiunea de perturbare a transportului public, atunci când produce decese, poate fi pedepsită cu închisoare pe viață. Delictele de omor și vătămare corporală din culpă pot adăuga până la opt ani de detenție, în timp ce neîndeplinirea obligațiilor administrative atrage până la doi ani de închisoare.

Procesul este așteptat să înceapă în martie anul viitor.