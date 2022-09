„Am asistat la un crâmpei de istorie vie. Am văzut modul în care se întrupează și continuă. Nu a fost un ritual de trecere obișnuit, ci o ceremonie care, prin simbolistica sa, trimite la formarea statului, dar care acaparează și oameni, este vorba de aparteneța la un statul social. Am văzut oameni care au stat zeci de ore ca să vadă evenimentul. Regina nu este un om, este întruparea statului. Ceremonia trebuie să asigure că se va transmite puterea mai departe. Am văzut cum se realizează acest transfer magic de putere, astfel încât revoltele să nu distrugă ordinea stabilită. Am vazut cum funcționează acest „soft power”, această putere slabă, dar care reușește, prin lucruri simple, să influențeze o lume întreagă. A fost nevoie de o simplă ceremonie pentru ca Marea Britanie să redevină centrul lumii. A fost nevoie de cea mai mare întâlnire de șefi de state din lume ca Regetul să arate că încă are putere.

Noul rege va fi pus în fața unor sfidări. Charles al-III-lea a încercat să stabilească legături cu aceste popoare ce fac parte din Regatul Unit.

Încoronarea lui Charles ar putea avea loc abia la anul. Când Regina Elisabtea a fost încoronată, a durat un an și ceva până la ceremonia propriu-zisă. Iar mai înainte, au trecut 6 luni până când Regele Geroge al VI-lea (tatăl Reginei Elisabeta) a fost încoronat. Este o procesiune care durează foarte mult. S-ar putea să aibă loc în 2023, fără să pot spune când anume, probabil că, în prima parte a anului”, a declarat politologul Cristian Pârvulescu pentru Realitatea Plus.