Toate sindicatele importante din Franța și-au unit forțele și au chemat populația la greve și demonstrații, ca răspuns la măsurile bugetare ale guvernului. Mai multe școli și drumuri sunt blocate din cauza protestelor violente.
🔴 Devant le dépôt RATP de Lagny, premiers affrontements entre policiers et grévistes : usage de gaz lacrymogène.— 🇫🇷 Actualités françaises🇫🇷 (@Hugoflenormand) September 18, 2025
Manifestațiile au fost organizate de o largă coaliție sindicală, incluzând CGT, CFDT, FO și Solidaires, care acuză guvernul că pune întreaga povară bugetară pe umerii angajaților și ai serviciilor publice.
Protestatarii cer un „buget de justiție” și resping continuarea planului de reducere a cheltuielilor cu 44 de miliarde de euro.
France Protest 🚨— Mayank (@mayankcdp) September 18, 2025
Over 800,000 people are Protesting in France today, Opposing the government's proposed budget cuts.
They are demanding action on wages, pensions, public services, spending, and resisting plans to raise the retirement age.#EmmanuelMacron #TradeUnions pic.twitter.com/XjB8C1WjJ8