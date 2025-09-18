Toate sindicatele importante din Franța și-au unit forțele și au chemat populația la greve și demonstrații, ca răspuns la măsurile bugetare ale guvernului. Mai multe școli și drumuri sunt blocate din cauza protestelor violente.

Manifestațiile au fost organizate de o largă coaliție sindicală, incluzând CGT, CFDT, FO și Solidaires, care acuză guvernul că pune întreaga povară bugetară pe umerii angajaților și ai serviciilor publice.

Protestatarii cer un „buget de justiție” și resping continuarea planului de reducere a cheltuielilor cu 44 de miliarde de euro.