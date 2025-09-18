Franța stă pe un butoi de pulbere, din cauza protestelor uriașe. Sute de mii de francezi amenință cu grevă generală - FOTO/VIDEO

Alertă maximă în Franța, pe fondul unor noi proteste de amploare față de reducerile bugetare anunțate de guvern. Peste 800.000 de mii de oameni amenință că vor ieși în stradă, într-o greva generală la nivel național. Încă de la primele ore ale dimineții au avut loc și primele încăierări între manifestanți și forțele de ordine. Jandarmii au folosit gazele lacrimogene, iar zeci de protestatari au fost deja arestați.

Toate sindicatele importante din Franța și-au unit forțele și au chemat populația la greve și demonstrații, ca răspuns la măsurile bugetare ale guvernului. Mai multe școli și drumuri sunt blocate din cauza protestelor violente.

 

Manifestațiile au fost organizate de o largă coaliție sindicală, incluzând CGT, CFDT, FO și Solidaires, care acuză guvernul că pune întreaga povară bugetară pe umerii angajaților și ai serviciilor publice.

Protestatarii cer un „buget de justiție” și resping continuarea planului de reducere a cheltuielilor cu 44 de miliarde de euro.