Mulțimea furioasă a cerut demisia președintelui, acuzat că este incapabil să gestioneze criza economică severă care afectează Sri Lanka.

Situația a degenerat rapid, iar forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene și cu tunuri de apă. Zeci de oameni au fost răniți, scrie presa internațională. Nu se știe deocamdată dacă polițiștii au folosit muniție reală.

Then all of a sudden this happened. Without any reason, they bring down a water cannon & sprayed all over the people who were protesting & fired tear gas on them. That\"s how it escalated into a tense situation.

