Manifestanții au fluturat steagurile Ucrainei și au scandat împotriva vărsării de sânge.

„Alături de Ucraina!”, „Terminați războiul acum!”, „Solidari cu Ucraina!”, „Putin, jos mâinile de pe Ucraina!”, sunt doar câteva dintre mesajele transmise de manifestanți.

#Ukraine #UkraineRussiaConflict #StopRussianAggression



Protests in front of the Russian Embassy in Paris: pic.twitter.com/fUCiFFESJb