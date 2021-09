Tragedia s-a petrecut pe data de 9 august, în jurul orei 22:00, ora locală. Femeia se afla la volanul unui autoturism atunci când s-a izbit violent de un camion.

În urma impactului, fiica sa de 4 ani și fiul de 10 ani și-au pierdut viața. Mama celor doi a fost transportată la spital în stare de șoc alături de cel de-al treilea copil al său, care a scăpat cu viață, potrivit The Sun.

,,Copilul ei de un an este cu bunica lui și e în siguranță. Ea nu mai e la adresă. A dat un număr de telefon. Am încercat să o contactăm la acel număr, dar nu răspuns nimeni. Nu știm ce are de gând", a precizat avocatul femeii.

Un judecător a emis un mandat de arestare pe numele femeii și cere autorităților britanice să pună porturile și aeroporturile în alertă.

,,Cel mai probabil va fugi în Irlanda. Acesta este un caz trist, dar a pleca în mod secret pentru a scăpa de acuzații este, în opinia mea, ceva tactic", a declarat acesta.