Potrivit unor martori citaţi de un cotidian norvegian, ”un lucru semănând cu o grenadă” a fost văzut la sol, marţi, iar pe drum erau cioburi.

Primele elemente ale anchetei conduc către ipoteza unei grenade de mână care a fost depusă pe stradă, a transmis poliția. Principala teorie a anchetatorilor în acest stadiu al anchetei este a unei reglări de conturi între bande criminale, mai arată sursa citată. O persoană a fost arestată.

Niciun alt detaliu nu a fost frunizat despre circumstanţele incidentului şi nici despre identitatea suspectului arestat. Potrivit radiodifuziunii publice NRK, ar fi vorba despre un minor.

”Cercetăm alte aspecte. Pornim de la ideea că ar putea fi implicate mai multe persoane”, a precizat Brian Skotnes.

Potrivit cotidianului Verdens Gang, altă detonare a fost auzită marţi, către ora locală 21.45 (22.45, ora României), iar poliţia a dezamorsat ”un obiect”, fără să facă vreo precizare.

Poliţia anunţa marţi, la ora locală 21.11 (22.11, ora României), că explozivi nedeclanşaţi se aflau la faţa locului, le-a cerut rezidenţilor să stea departe de ferestre şi ”să nu vină la faţa locului”.

Un perimetru larg de securitate a fost stabilit, iar circulaţia tramvaielor a fost întreruptă.

Un elicopter şi o dronă aparţinând poliţiei au survolat zona. Incidentul intervine la o zi după semnalarea unor drone în apropierea aeroporturilor din Oslo şi Copenhaga.