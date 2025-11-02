Deflagrația s-a produs în centrul unui oraș din nordul Mexicului și a provocat distrugeri majore în interiorul unui magazin. Echipele de intervenție au sosit rapid la fața locului pentru a acorda primul ajutor răniților și pentru a stinge incendiul izbucnit în urma exploziei.

Autoritățile au exclus ipoteza unui atac deliberat sau a unui act de violență îndreptat împotriva civililor. Potrivit ABC News, explozia nu pare să aibă legături cu grupările de criminalitate organizată care activează în regiune. De altfel, primele date indică posibilitatea unei scurgeri de gaz sau a unei defecțiuni tehnice majore.

🔴MEXICO 🇲🇽| #Tragedy : an explosion followed by a fire on Saturday, Nov 1st, in a supermarket in downtown #Hermosillo left + 23 dead, including minors, and several injured. According to the press, customers took refuge inside the store after the explosion and were trapped...1/2 pic.twitter.com/3eYPjo4vW2 — Nanana365 (@nanana365media) November 2, 2025

Președintele Mexicului a transmis un mesaj de condoleanțe.