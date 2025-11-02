Tragedie într-un supermarket din Mexic: 23 de morți și numeroși răniți în urma unei explozii de gaze – VIDEO

Prima ipoteză este o scurgere de gaze (Profimedia)
Prima ipoteză este o scurgere de gaze (Profimedia)
Prima ipoteză este o scurgere de gaze (Profimedia)
Prima ipoteză este o scurgere de gaze (Profimedia)

Catastrofă într-un supermarket din Mexic. O explozie puternică a ucis cel puțin 23 de persoane și a rănit alte 11, potrivit primului bilanț. Printre victime se află și minori. Atenție: imagini și informații cu un puternic impact emoțional.

Deflagrația s-a produs în centrul unui oraș din nordul Mexicului și a provocat distrugeri majore în interiorul unui magazin. Echipele de intervenție au sosit rapid la fața locului pentru a acorda primul ajutor răniților și pentru a stinge incendiul izbucnit în urma exploziei.

Autoritățile au exclus ipoteza unui atac deliberat sau a unui act de violență îndreptat împotriva civililor. Potrivit ABC News, explozia nu pare să aibă legături cu grupările de criminalitate organizată care activează în regiune. De altfel, primele date indică posibilitatea unei scurgeri de gaz sau a unei defecțiuni tehnice majore.

 

Președintele Mexicului a transmis un mesaj de condoleanțe.