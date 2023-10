Potrivit articoluluiu din Business Insider, Elon Musk ar fi recunoscut posibilitatea blocării rețelei de socializare X în UE. Motivul ar fi acela că miliardarul și-ar fi „pierdut răbdarea” din cauza reglementărilor Digital Services Act (DSA), care impune platformelor online mari să formeze sisteme transparente de moderare și să elimine informațiile false și înșelătoare.

Potrivit aceleiași surse, UE amenință X cu amenzi de până la 6% din cifra de afaceri, din cauza distribuirii unor știri false.

Musk a reacționat, chiar pe X - Twitter, afirmând că este vorba de "încă un fals absolut marca Business Insider."

Yet another utterly false Business Insider. They are not a real publication.