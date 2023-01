Twitter datorează 136.260 de dolari pentru chiria neplătită pentru birourile sale de la etajul 30 al unei clădiri din centrul oraşului San Francisco, potrivit unui proces intentat săptămâna trecută de proprietarul clădirii.



Proprietarul clădirii de pe strada California 650 - care nu este sediul principal al Twitter în San Francisco - a notificat compania în 16 decembrie să plătească datoria în cinci zile. Termenul a trecut, dar plata nu s-a făcut. Proprietarul, Columbia REIT 650 California LLC, cere despăgubiri care includ valoarea totală a chiriei restante, onorariile pentru avocat şi alte cheltuieli.



Twitter a semnat un contract de închiriere pe şapte ani pentru birourile respective în 2017. Chiria lunară a fost de 107.526,50 de dolari în primul an complet şi a crescut treptat până la 128.397 de dolari în al şaptelea an. Twitter nu a comentat situația. De altfel, compania nu mai are un departament de relaţii cu presa.



Elon Musk a cumpărat Twitter pentru 44 de miliarde de dolari în octombrie 2022, iar compania are de plătit aproximativ 1 miliard de dolari pe an sub formă de taxe în urma tranzacţiei. Cea mai mare parte a averii lui Musk este legată de deţinerea acţiunilor Tesla, care au pierdut mai mult de jumătate din valoarea lor de când a devenit proprietarul Twitter. El a vândut acţiuni ale companiei de vehicule electrice în valoare de aproape 23 de miliarde de dolari pentru a finanţa achiziţia din aprilie, când a început să îşi construiască o poziţie în Twitter. Musk a pierdut chiar şi primul loc în topul celor mai bogate persoane din lume, potrivit Forbes.



Pe lângă faptul că nu-şi plăteşte chiria şi concediază angajaţii, Musk scoate la licitaţie şi mobilierul de birou de lux, echipamente de bucătărie şi alte obiecte din trecutul companiei, când Twitter avea peste 7.500 de angajaţi cu normă întreagă în întreaga lume, iar prânzul gratuit şi alte facilităţi acordate angajaţilor erau frecvente. Se estimează că aproximativ trei sferturi din baza de angajaţi ai Twitter au părăsit compania, fie pentru că au fost concediaţi, fie pentru că au demisionat.