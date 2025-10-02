Avioane cu zeci de pasageri, ciocnite
Accidentul a avut loc când unul dintre avioane era pe punctul de a decola, moment în care a lovit cu aripa cea de-a două aeronavă, care ateriza.
Cele două avioane transportau în total 93 de pasageri. La scurt timp după ciocnire, aeroportul a fost închis, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a vedea cine se face vinovat de producerea accidentului.
At least one was injured after two Delta regional jets collided at low speeds while taxiing Wednesday evening at LaGuardia 🇺🇸— Saad Abedine (@SaadAbedine) October 2, 2025
The right wing of one @Delta plane collided with the nose of the other plane, according to Air Traffic Control audio.https://t.co/ICrgCP2ZsM… pic.twitter.com/ffx9i4xftV