Avioane cu zeci de pasageri, ciocnite

Accidentul a avut loc când unul dintre avioane era pe punctul de a decola, moment în care a lovit cu aripa cea de-a două aeronavă, care ateriza.

Cele două avioane transportau în total 93 de pasageri. La scurt timp după ciocnire, aeroportul a fost închis, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a vedea cine se face vinovat de producerea accidentului.