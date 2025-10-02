Două avioane cu zeci de pasageri s-au ciocnit în New York. Mai mulți oameni răniți

Două avioane cu zeci de pasageri s-au ciocnit, în New York. În urma impactului, doi oameni au fost răniți, au anunțat autoritățile. Una dintre victime a fost dusă de urgență la spital. 

Avioane cu zeci de pasageri, ciocnite

Accidentul a avut loc când unul dintre avioane era pe punctul de a decola, moment în care a lovit cu aripa cea de-a două aeronavă, care ateriza. 

Cele două avioane transportau în total 93 de pasageri. La scurt timp după ciocnire, aeroportul a fost închis, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a vedea cine se face vinovat de producerea accidentului. 