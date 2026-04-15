„Cred că noul om va face o treabă bună. Este un om bun”, i-a spus Trump jurnalistului Jonathan Karl, într-un interviu pentru ABC News.

Trump, rezervat când vine vorba despre înfrângerea lui Orban

Întrebat dacă o eventuală implicare mai mare din partea sa ar fi putut schimba rezultatul alegerilor, Trump a evitat un răspuns clar. A sugerat însă că diferența din sondaje era deja mare înainte de vot.

„A fost considerabil în urmă”, a spus Trump despre Orban, despre care sondajele independente indicau că va pierde alegerile.

În același timp, fostul lider de la Casa Albă a ținut să sublinieze relația bună pe care o are cu fostul premier maghiar.

„Nu am fost atât de implicat în această situație. Viktor este un om bun, totuși”, a conchis el.

Sprijin public pentru Orban, chiar înainte de alegeri

Cu doar câteva zile înainte de vot, Trump își exprimase clar susținerea pentru Viktor Orban. Momentul a fost unul demonstrativ, în timpul unei vizite a vicepreședintelui JD Vance la Budapesta, unde acesta participa la un miting electoral. Atunci, Vance l-a sunat pe Trump și a pus convorbirea pe difuzor, pentru ca mulțimea să audă mesajul liderului republican.

„Îmi place Ungaria, îmi place Viktor, am o relație foarte bună cu el. Nu uitați, nu le-a permis celor care doreau să vă invadeze țara, așa cum au făcut alții. A păstrat țara în bună stare.

Vreau să vă spun că îl sprijin pe Viktor, SUA îl sprijină până la capăt. Acest om politic a făcut ca țara dumneavoastră să rămână puternică și să nu se confrunte cu problemele cu care s-au confruntat alte țări”, a spus Trump la telefon.

După 16 ani, schimbare majoră în Ungaria

În ciuda acestui sprijin, Viktor Orban și partidul său, Fidesz, au pierdut guvernarea după 16 ani. Alegerile au avut o prezență record, iar rezultatul a adus o schimbare clară de direcție.

Noul lider, Peter Magyar, a obținut o majoritate constituțională de două treimi și a promis că va reface relațiile Ungariei cu Uniunea Europeană, într-un moment considerat decisiv pentru viitorul politic al țării.