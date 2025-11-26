Liderul american a calificat ziarul drept „dușman al poporului”, folosind un limbaj extrem de dur și la adresa autoarei articolului.

Într-o postare pe platforma sa, Truth Social, Trump — în vârstă de 79 de ani — a denunțat articolul semnat de jurnalista Katie Rogers, pe care a atacat-o inclusiv pe criterii fizice. Președintele s-a declarat revoltat de concluziile textului, potrivit cărora aparițiile sale oficiale s-au redus semnificativ în comparație cu primul mandat.

„Această FIŢUICĂ ieftină este cu adevărat un DUŞMAN AL POPORULUI. Autoarea articolului, Katie Rogers, (...) este o jurnalistă de mâna a doua, urâtă atât la exterior, cât şi la interior”, a scris președintele american, în vârstă de 79 de ani, pe platforma sa Truth Social.

Cum a reacționat Donald Trump?

Trump a susținut că realitatea este exact inversă, trecând în revistă, în stilul său caracteristic, rezultatele pe care le consideră „excepționale”: victoria categorică în alegerile din 2024, performanțele economice, scăderea inflației și recâștigarea prestigiului internațional al Statelor Unite. „Toate acestea cer muncă și energie, iar eu am mai multă ca niciodată”, a subliniat el.

Liderul de la Casa Albă a precizat și că recentele evaluări medicale — inclusiv un examen fizic și un test cognitiv — ar demonstra că se află într-o formă excelentă. „Va veni un moment când energia scade, tuturor ni se întâmplă. Dar cu siguranță nu este cazul meu acum”, a adăugat Trump.

Potrivit AFP, reacția explozivă a fost provocată de articolul în care The New York Times remarca faptul că, între momentul învestirii sale, pe 20 ianuarie, și 25 noiembrie, numărul aparițiilor publice ale președintelui a fost cu aproape 40% mai mic decât în perioada similară din primul mandat. Publicația menționa și că programul său oficial începe mai târziu și că efectuase mai puține deplasări interne, compensând însă prin vizite externe.

Deși Trump insistă asupra energiei și rezistenței sale fizice, pentru a se distinge de predecesorul său Joe Biden, întrebările privind starea lui de sănătate nu au dispărut complet. Observații precum un hematom vizibil pe mâna președintelui, glezne umflate și un moment în care părea că adoarme la un eveniment din Biroul Oval au alimentat speculațiile. Ultimul raport medical oficial, publicat la începutul lunii octombrie, îl descrie însă ca având o sănătate „excepțională”, deși efectuarea unui RMN — procedură rară într-un control de rutină — a ridicat semne de întrebare.

The New York Times a fost de mai multe ori ținta atacurilor lui Trump. În ultima perioadă, președintele a adoptat un ton deosebit de agresiv față de jurnaliste, un episod recent fiind jignirea unei reportere Bloomberg, pe care a numit-o „purcică”.