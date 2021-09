Donald Trump își cheamă nepoata în judecată pentru faptul că ar fi încălcat un acord prin care i-ar fi fost interzis să facă publice documentele respective. Mary Trump a publicat o carte în 2020, „Too Much and Never Enough: How My Family Created the World\"s Most Dangerous Man” (n. red. - Prea mult și niciodată suficient: Cum familia mea l-a creat pe cel mai periculos om al lumii), relatează BBC.

În această carte, Mary Trump prezintă familia Trump drept „complet disfuncțională” și spune că aceasta „i-a imprimat lui Donald Trump trăsături de personalitate precum narcisismul, predispoziția spre a hărțui oameni și delirul măreției proprii”.

La acea vreme, familia Trump și fostul președinte au încercat să blocheze publicarea cărții tot în instanță, însă fără succes. Atunci, argumentul făcut se referea tot la această presupusă încălcare de către Mary Trump a unui acord de confidențialitate.

Donald Trump a respins mereu acuzațiile și susținerile făcute în această carte. Marți, Donald Trump i-a dat în judecată și pe jurnaliștii NYT Susanne Craig, David Barstow și Russell Buettner pentru că „au contactat-o pe Mary Trump și că au lucrat cu ea pentru a acționa în virtutea unei răzbunări personale” față de el.

În carte, Mary Trump descrie felul în care a furnizat documente fiscale ale lui Trump publicației NYT, pe baza cărora a fost scris un articol de 14.000 de cuvinte care descrise „schemele dubioase” ale lui Trump din 1990, inclusiv „înșelăciuni prin care și-a mărit averea moștenită de la părinți”.

O purtătoare de cuvânt a NYT a transmis că articolele publicației referitoare la situația fiscală a lui Trump „au informat cetățenii cu privire la un subiect de interes public” și că chemarea în instanță reprezintă „o încercare de a reduce la tăcere organizații de presă independente”.