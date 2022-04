Scriitorul britanic Henry Patterson, autorul unor romane thriller de mare succes, precum "The Eagle Has Landed", a murit la vârsta de 92 de ani, a anunţat duminică agentul său de presă, citat de BBC.

Henry Patterson, care a început să publice cărţi poliţiste în perioada în care lucra ca profesor, a scris 85 de romane între anii 1959 şi 2017.

Reprezentanţii editurii HarperCollins au anunţat că scriitorul a murit sâmbătă în locuinţa lui de pe insula Jersey din Canalul Mânecii, în prezenţa membrilor familiei sale.

Romanul său "The Eagle Has Landed", despre un complot nazist ce viza răpirea lui Winston Churchill în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost publicat sub pseudonimul Jack Higgins, s-a vândut în peste 50 de milioane de copii şi a fost adaptat într-un film.

Ecranizarea sa din 1976 i-a avut în rolurile principale pe actorii Robert Duvall, Donald Sutherland şi Michael Caine.

Cărţile scrise de Henry Patterson s-au vândut în peste 250 de milioane de copii la nivel mondial, iar printre cele mai cunoscute dintre ele se află volume precum "Comes the Dark Stranger", "Hell is Too Crowded" şi "To Catch a King".