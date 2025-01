În timp ce cauza exactă a decesului nu a fost confirmată oficial, declarațiile anterioare ale actorului au indicat că problemele sale respiratorii grave au fost declanșate de utilizarea excesivă a dispozitivelor de vapat, conform Daily Mail.

Actorul suferea de insuficiență respiratorie

Într-un interviu acordat în iunie publicației The Sun, Paul Danan a relatat cum vapatul l-a dus în stare critică, ajungând în terapie intensivă. Familia sa a fost avertizată că există șanse mari să nu supraviețuiască peste noapte. „Eram practic mort – faptul că sunt aici este un miracol. Totul a început când am fumat țigara electronică, iar la scurt timp mi-am pierdut respirația și am căzut. Familia mea a chemat ambulanța și a început resuscitarea până la sosirea paramedicilor. La spital, am fost conectat la aparate și am dezvoltat pneumonie,” a mărturisit actorul.

Medicii au fost direcți: dacă ar fi continuat să vapeze, riscul de a deveni dependent de oxigen pe termen lung ar fi fost iminent. „Mi-au spus că vapatul m-a adus în această stare. După ani de fumat și utilizarea diferitelor substanțe, țigara electronică a fost cea care mi-a distrus sănătatea,” a declarat Danan.

Pericolele vapatului și măsurile de prevenție

Deși țigările electronice au fost promovate inițial ca o alternativă mai sigură la fumatul tradițional, ele au devenit un subiect de îngrijorare pentru experții în sănătate publică. Studiile recente arată că un număr semnificativ de tineri care nu au fumat niciodată au devenit dependenți de vapat.

În Marea Britanie, guvernul a introdus măsuri stricte pentru a combate această problemă, interzicând dispozitivele de vapat de unică folosință, atractive pentru copii, prin ambalaje colorate și arome asemănătoare dulciurilor. În pofida acestor restricții, cazurile de probleme respiratorii severe, leșinuri și alte efecte secundare grave continuă să fie raportate.

Datele arată că unul din patru copii a încercat vapatul, iar unul din zece îl folosește în mod regulat. În rândul adolescenților de 16-17 ani, proporția este chiar mai mare, de unu din șase. Aceste obiceiuri au dus la consecințe dezastruoase, inclusiv colaps pulmonar și inflamații severe în țesutul pulmonar. În cazuri extreme, substanțele chimice inhalate din vapori pot provoca găuri în plămâni.

Nanoparticulele din vapori se fixează în plămâni în decurs de o lună, declanșând inflamații care pot deveni ireversibile. Deși promovate ca o opțiune mai puțin nocivă, țigările electronice sunt asociate cu un risc crescut de boli respiratorii severe, în special în cazul utilizării excesive.

Moartea lui Paul Danan subliniază pericolele reale ale dispozitivelor de vapat, în special în contextul utilizării necontrolate.