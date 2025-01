Jeff Baena, soțul actriței americane Aubrey Plaza, a fost găsit fără viață vineri, în locuința sa situată în apropierea zonelor Hollywood Hills și Los Feliz din Los Angeles. Decesul său a fost confirmat la ora 10:39, iar trupul neînsuflețit urmează să fie predat familiei, a anunțat biroul medicului legist din comitatul Los Angeles.

Cine a fost Jeff Baena

Cuplul format din Jeff Baena și Aubrey Plaza era împreună din 2011 și s-a căsătorit în 2021. Baena, în vârstă de 47 de ani, era apreciat pentru creațiile sale cinematografice precum "The Little Hours", "Life After Beth" și "Joshy". Actrița Aubrey Plaza, vedetă cunoscută din seriale precum "The White Lotus" și "Parks and Recreation", în vârstă de 40 de ani, nu a oferit încă o declarație publică referitoare la pierderea soțului său.

Jeff Baena a absolvit Universitatea din New York, specializându-se în cinematografie, înainte de a se muta la Los Angeles pentru a-și urma pasiunea pentru regie. Și-a început cariera lucrând în producție sub îndrumarea unor regizori de renume precum Robert Zemeckis și David O. Russell. Debutul său regizoral a avut loc în 2014 cu comedia zombie "Life After Beth", film în care Aubrey Plaza a jucat un rol principal. Cei doi au colaborat ulterior la numeroase alte proiecte cinematografice.

Moartea prematură a lui Jeff Baena lasă un gol imens în lumea cinematografiei și în rândul celor care i-au apreciat talentul și munca de-a lungul anilor.