Kenny Veach, speolog amator și aventurier, a devenit cunoscut pe platforma YouTube datorită videoclipurilor în care își relata expedițiile riscante, inclusiv o întâlnire stranie cu o peșteră deosebită din deșertul Mojave.

Nimeni nu mai știe nimic despre explorator

Veach a descris pe canalul său cum, în timpul unei expediții anterioare, a găsit o peșteră în formă de "M" care i-a provocat o senzație de teamă inexplicabilă. În vlogurile sale, el a povestit cum, pe măsură ce se apropia de intrare, simțea vibrații puternice care îl determinau să se retragă. „Întregul meu corp vibra, și cu cât mă apropiam de peșteră, cu atât senzația devenea mai intensă. În cele din urmă, am fost cuprins de panică și am fugit”, mărturisea Veach în unul dintre clipurile sale. Această experiență a atras atenția multor fani, care l-au încurajat să revină și să continue explorarea locului misterios.

În 2014, Veach a decis să se întoarcă în deșert pentru a căuta din nou acea peșteră enigmatică, fiind convins că trebuie să descopere ce se ascunde în spatele senzațiilor ciudate pe care le-a experimentat. Înarmat cu o cameră video și un pistol de 9 mm, a plecat într-o nouă expediție. Cu toate acestea, după ce și-a anunțat familia că va fi o călătorie scurtă, Kenny nu s-a mai întors niciodată.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu vlogger-ul

După dispariția sa, telefonul lui Veach a fost găsit lângă o mină abandonată, însă niciun alt indiciu legat de soarta lui nu a fost descoperit. Echipele de căutare și salvare nu au reușit să localizeze alte dovezi care să sugereze ce i s-a întâmplat. Această dispariție misterioasă a generat speculații și teorii dintre cele mai diverse, de la ipoteze privind accidente în timpul explorării, până la presupuneri despre posibile activități guvernamentale secrete.

Cazul lui Kenny Veach a devenit un subiect de discuție amplu pe internet, alimentând diverse teorii conspiraționiste. Unii cred că a fost victima unui accident tragic, alții sugerează că peștera misterioasă ar putea ascunde secrete nedescoperite.

În ciuda tuturor speculațiilor, dispariția sa rămâne un mister neelucidat, iar familia și fanii continuă să spere că într-o zi vor primi răspunsuri despre ce s-a întâmplat cu tânărul aventurier.

„Întotdeauna intru în fiecare peșteră pe care o găsesc, dar pe măsură ce am început să intru în această peșteră anume, întregul meu corp a început să vibreze. mai aproape de intrarea peșterii, cu atât vibrația devenea mai proastă. Deodată, am devenit foarte speriat și am scăpat de acolo. Acesta a fost unul dintre cele mai ciudate lucruri care mi s-au întâmplat vreodată”, a povestit Kenny Veach într-unul dintre vlogurile sale.