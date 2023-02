Deși s-au raportat numeroase probleme după vaccinarea cu serul produs de compania sa, directorul Pfizer încearcă să dea de înțeles că nu este la curent cu nimic din toate acestea. El a spus că nu a fost atenționat până acum și nu sunt rapoarte care să ateste aceste probleme.

În plus, Albert Bourla a declarat că nu vom mai scăpa vreodată de virusul Sars-Cov-2, iar boala Covid-19 va deveni ceva obișnuit precum gripa. Recunoaște chiar că vaccinul nu poate opri transmiterea odată ce virusul a ajuns în toată societatea.

„După cum am prezis de anul trecut, se pare că virusul rămâne printre noi. Este foarte dificil să eradicăm un virus care este peste tot în lume. Iar când ești infectat, peste trei luni poți să te reinfectezi din nou. Și ne vom face booster-ul în fiecare an? Cred că acesta este cel mai previzibil scenariu. Avem o anchetă internă în toate bazele de date din Europa, Israel și Statele Unite și nu am găsit nimic dintre acestea.Nici măcar un semnal și totuși am distribuit miliarde de doze”, a precizat Albtert Bourla, directorul executiv al Pfizer.

Directorul Pfizer a mai adăugat că anual va apărea câte o nouă tulpină a virusului și că specialiștii săi sunt pregătiți să dezvolte noi seruri cu care să combată virusul.