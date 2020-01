Dezvăluiri după 42 de ani. Ce-a făcut Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii când Ceaușescu a venit la Londra

Într-un material intitulat ”The royal guests from hell”, ziarul Daily Mail a publicat o serie de momente stânjenitoare sau amuzante care fac obiectul documentarului ”Inside The Crown: Secrets Of The Royals”, care va fi difuzat de ITV în a doua parte a lunii ianuarie.

Jurnalistul Robert Hardman a investigat documentele păstrate de Arhivele Naţionale din Kew pentru noua serie de documentare descoperind mai multe detalii amuzante în scrisorile celor care s-au aflat în apropierea figurilor regale, scrie Mediafax.

Jurnalistul a descoperit în corespondenţa regală şi noi aspecte legate vizita întreprinsă de Nicolae Ceauşescu la Buckingam Palace, în 1978. Documentele arată cât de stânjenitor a fost momentul în care Reginei i s-a cerut să îl întâmpine pe Ceauşescu pentru a asigura încheierea unui acord comercial.