Curtea Administrativă din Berlin a interzis în continuare arborarea steagurilor și simbolurilor rusești lângă trei monumente memoriale sovietice din Berlin pe 9 mai. Decizia a fost luată în baza unei plângeri a poliției locale.

💛 The Berlin Administrative Court still banned raising Russian flags and symbols near three Soviet memorials in Berlin on May 9.



