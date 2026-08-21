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Cutremur puternic în Serbia. Oamenii au ieșit speriați din case și au stat pe străzi

Cutremur in Serbia

Cutremur in Serbia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 aug. 2026, 12:42
Actualizat21 aug. 2026, 13:11

Un cutremur cu magnitudinea de doar 3 grade pe scara Richter a provocat panică în Serbia, în zona orașului Novi Pazar. Seismul s-a produs la o adâncime de doar 2 kilometri, ceea ce a făcut ca unda să fie resimțită puternic la suprafață.

Deși intensitatea nu este suficientă pentru a provoca pagube majore, într-un cartie al localității oamenii au ieșit pe terase și în fața caselor imediat după zguduitură. „Zguduitura a fost suficient de puternic cât să ne trezească. S-a zguduit patul, apoi au vibrat ferestrele. Nu a fost panică, dar nu e deloc plăcut să te trezească un cutremur în toiul nopții”, a declarat un locuitor pentru agenția RINA.

Autoritățile transmit că, momentan, nu există informații clare privind eventuale daune materiale. Localnicii au relatat însă că mișcarea a fost bruscă și i-a trezit din somn.

Seismul vine pe fondul unei activități tectonice sporite în regiune, iar autoritățile din Serbia continuă monitorizarea pentru eventuale replici.

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