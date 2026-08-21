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Extern· 1 min citire
Cutremur puternic în Serbia. Oamenii au ieșit speriați din case și au stat pe străzi
Cutremur in Serbia
Publicat21 aug. 2026, 12:42
Actualizat21 aug. 2026, 13:11
Un cutremur cu magnitudinea de doar 3 grade pe scara Richter a provocat panică în Serbia, în zona orașului Novi Pazar. Seismul s-a produs la o adâncime de doar 2 kilometri, ceea ce a făcut ca unda să fie resimțită puternic la suprafață.
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