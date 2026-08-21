Kanye West va susține două concerte în Rusia. Reacția Kremlinului privind o întâlnire cu Putin

Vestea venirii rapperului american Kanye West, cunoscut și sub numele de Ye, pentru două concerte în Rusia a generat reacții puternice și contradictorii.
Subiectul a ajuns inclusiv la briefingul zilnic al Kremlinului, unde purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a fost întrebat dacă Vladimir Putin intenționează să se întâlnească cu artistul.
Peskov, întrebat despre o posibilă întâlnire între Putin și Kanye West
Rapperul american Kanye West, cunoscut și ca Ye, a anunțat că va susține două concerte la Sankt Petersburg, pe 10 și 11 octombrie, iar vestea a provocat o dezbatere intensă în Rusia. Artistul ar deveni una dintre cele mai cunoscute vedete internaționale care urcă pe scenă în Rusia de la declanșarea invaziei din Ucraina, într-un context în care numeroși artiști occidentali au evitat să mai concerteze în această țară.
Joi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a fost întrebat de o jurnalistă dacă președintele Vladimir Putin are în vedere o întrevedere cu rapperul american în timpul vizitei sale.
„Dar, la urma urmei, nu este domeniul nostru”, a răspuns Peskov, vizibil amuzat. „Este administrația prezidențială, nu un concert de muzică”.
Peste 100.000 de bilete, vândute pentru concertele de la Sankt Petersburg
Concertele sunt programate pe Gazprom Arena din Sankt Petersburg, iar organizatorii susțin că au fost vândute deja peste 100.000 de bilete pentru cele două reprezentații. Pe site-ul oficial, unele categorii de bilete nu mai erau disponibile joi, iar prețurile pentru locurile rămase variau între 23.000 și 50.000 de ruble, echivalentul a circa 236-513 euro.
Interesul pentru eveniment s-a reflectat și în sectorul turistic. Agenția RIA Novosti, citând serviciul de călătorii Tutu, a relatat că cererea pentru bilete de tren spre Sankt Petersburg a crescut de 41 de ori, iar căutările pentru camere de hotel s-au majorat de 16 ori.
Reacții împărțite în Rusia, pe fondul controverselor legate de rapper
Vizita anunțată a generat numeroase comentarii în presa rusă și pe rețelele sociale, de la meme-uri până la articole despre posibili invitați pe scenă și avertismente legate de apariția biletelor false. Unii politicieni ruși au salutat decizia artistului, susținând că acesta nu a cedat „isteriei anti-ruse”.
Pe de altă parte, alți reprezentanți politici au cerut prudență. Deputatul Nikolai Novitchkov a solicitat analizarea declarațiilor anterioare ale rapperului, inclusiv a celor în care l-a elogiat pe Adolf Hitler.
Kanye West a fost implicat în repetate controverse din cauza unor declarații antisemite și a gesturilor sale publice. Artistul, în vârstă de 49 de ani, a pus unele dintre aceste episoade pe seama fazelor maniacale asociate tulburării bipolare de care suferă. În trecut, concerte ale sale au fost anulate în Regatul Unit, Franța și Polonia, însă rapperul a susținut recent spectacole în Țările de Jos și Spania.