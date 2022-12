Sute de credincioși și-au început sărbătorile la biserică. La Catedrala Patriarhală din Capitală a avut astăzi loc una dintre cele mai importante slujbe din an. Este vorba despre Praznicul Nașterii Domnului, liturghia care se ține an de an în dimineața zilei de Crăciun. Cei prezenți s-au rugat pentru sănătate și pace.