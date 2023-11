Cutremurul s-a produs în largul coastelor provinciei Sarangani, pe insula Mindanao, la o adâncime de 78 de kilometri, la ora 8:14 GMT, a anunţat Serviciul geologic al Statelor Unite (USGS).



Seismul nu a declanşat o alertă de tsunami.



Un bărbat şi soţia sa au murit striviţi de un zid de beton care s-a prăbuşit în faţa companiei producătoare de cherestea la care erau angajaţi, în apropierea oraşului General Santos, a anunţat poliţia locală.



"Zidul a căzut peste ei", a declarat pentru AFP caporalul Christopher Larano.



Seismul a fost resimţit în mare parte din insula muntoasă.



"Cred că este cel mai puternic cutremur pe care l-am simţit vreodată", a declarat pentru AFP Keeshia Leyran, în vârstă de 27 de ani, care la momentul producerii seismului participa la o conferinţă în Davao City, la aproximativ 200 de kilometri de epicentru.



"Oamenii din jurul meu au intrat în panică şi s-au grăbit să iasă afară", a povestit ea. "Erau sute de persoane care participau la eveniment, aşa că mi-a fost mai teamă de o busculadă".



O fotografie distribuită pe Facebook şi verificată de AFP prezintă un tavan prăbuşit într-un centru comercial din General Santos, la o distanţă de mai puţin de 100 kilometri de epicentru.



Într-o înregistrare video pot fi văzute persoane aflate într-un alt centru comercial din General Santos care încearcă să se adăpostească îngrozite sub mesele unui restaurant fast-food în timp ce clădirea se cutremură şi bucăţi din tavan se împrăştie pe jos.



"Noi eram la etajul al doilea etaj şi singurul lucru pe care l-am putut face a fost să ne ascundem sub mese", a povestit Gregorio Narajos, în vârstă de 34 de ani, care a filmat scena.



"Am văzut materiale căzând din tavan. Când am ieşit, am observat crăpături şi resturi", a adăugat acest martor.



Aproximativ 30 de studenţi de la o universitate din apropiere au primit îngrijiri medicale pentru dificultăţi de respiraţie din cauza panicii provocate de cutremur, a declarat Adrian Imbong, reprezentant al serviciilor medicale de urgenţă din General Santos.



Căpitan Giecarrjune Villarin de la poliţia municipală din Sarangani, a declarat că atât el cât şi colegii săi au ieşit în fugă din clădirea în care se aflau, la aproximativ 30 de kilometri sud-est de epicentru.



Cutremurele se produc frecvent în Filipine, arhipelag situat pe "Cercul de Foc" al Pacificului, o zonă cu activitate seismică şi vulcanică intensă, care se întinde din Japonia până în bazinul Pacificului, trecând prin Asia de Sud-Est.