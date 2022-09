O piatră funerară a fost plasată în Capela Memorială Regele George VI, ca urmare a înmormântării Majestăţii Sale Regina Elisabeta. Capela Memorială Regele George VI se află în interiorul Capelei St. George, Windsor”, se arată pe contul de Twitter The Royal Family, unde apare şi o fotografie.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.



The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27