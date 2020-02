Scenele de groază s-au petrecut în apropierea unui centru comercial. Surse din poliția thailandeză spun că soldatul a furat un vehicul din cazarmă, asta înainte de a-i ataca pe oamenii nevinovați cu o armă de asalt în orașul Korat (cunoscut și sub numele de Nakhon Ratchasima).

Thai soldier shoots dead "many people" in and around city of Korat, north-east of Bangkok, reports say https://t.co/HfVV3xzJAN