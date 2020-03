Coronavirus în Spania: Peste 6.500 de cazuri în ultimele 24 de ore. 5.400 sunt cadre medicale

Numărul persoanelor infectate cu coronavirus în Spania a crescut într-o singură zi cu 6.552 de persoane, în special în Catalunia și Madrid, la 39.673 de persoane infectate. Decesul continuă, de asemenea, în creștere și există acum 2.696 de morți, după ce 514 de decese COVID-19 au fost înregistrate într-o singură zi.



Potrivit Dr. Fernando Simón, directorul Centrului pentru coordonarea alertelor și a situațiilor de urgență în domeniul sănătății din cadrul Ministerului Sănătății, rata infecțiilor cu coronavirus în rândul lucrătorilor din sănătate este deja considerabilă, cu existența a 5.400 de cadre medicale infectate.

Numarul total al deceselor provocate de COVID-19 a ajuns in Spania la 2.696, in timp ce la terapie intensiva se afla 2.636 de pacienti, iar presiunea asupra sistemului sanitar, decimat in urma infectarii cu coronavirus a 5.400 de cadre medicale, va continua sa creasca pe masura ce noi pacienti vor necesita spitalizarea, a avertizat responsabilul spaniol.



In opinia sa, cazurile de infectare in randul personalului medical sunt partial rezultatul insuficientei echipamentelor de protectie "in unele locuri", el subliniind ca astfel de echipamente sunt in prezent dificil de procurat la nivel mondial.



Explozia numarului infectarilor si al deceselor a provocat si alte probleme logistice.



Astfel, hoteluri spaniole au fost transformate in spitale, tot spital devenind si imensul centru de expozitii din Madrid, in timp ca patinoarul capitalei spaniole a devenit morga.



"Nu avem capacitatea logistica de a efectua inmormantarile si incinerarile, dat fiind ritmul in care survin decesele", a recunoscut primarul Madridului, Jose Luis Martinez-Almeida.

Ce măsuri s-au luat



In cadrul masurilor de izolare a populatiei, spaniolii nu au voie sa-si paraseasca domiciliul decat pentru cumparaturi de prima necesitate, pentru a merge la serviciu daca telemunca nu este posibila sau pentru a-si plimba animalul de companie.



Pe langa supravegherea populatiei sa respecte aceste masuri, politia spaniola trebuie sa localizeze si pacientii bolnavi de COVID-19 care au parasit spitalele fara acordul medicilor si pot fi asadar o sursa de infectie.

Vaccin în stadiu avansat în Spania

Vaccinul împotriva noului coronavirus care este in plina desfășurare în Spania la Centrul Național pentru Microbiologie (CNB) este unul dintre cele care se află la un nivel „mai avansat”, în comparație cu altele care sunt dezvoltate în diferite părți ale lumii, potrivit rapoartelor. Pedro Duque, ministrul spaniol al științei și inovării.

Profesorii Solá și Juanes lucrează la un vaccin contra coronavirusului la CNB. Cu o experiență vastă în dezvoltarea vaccinurilor anteriorioare, datele actuale arată că munca lor este bine avansată, inclusiv dezvoltarea de medicamente asociate la unison. În același centru, o a doua echipă de cercetare condusă de Dr. Mariano Esteban lucrează la un alt tip de vaccin cu o complexitate mai mare și, prin urmare, cu o eficacitate mult mai mare, care este poate cea mai avansată cercetare în prezent la nivel mondial.